مجلس النواب يقرّ تشكيل لجنة للتحقيق باقتحام الكونغرس مطلع العام الجاري

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب قبل ستة أشهر، وذلك بعد أن منع الجمهوريون إجراء تحقيق مستقل.

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، "من الجليّ أنّ السادس من كانون الثاني/يناير لم يكن مجرّد هجوم على مبنى الكابيتول حيث مقرّ الكونغرس في واشنطن بل كان هجومًا على ديموقراطيتنا".

ووافق النواب على تشكيل اللّجنة الخاصّة بأغلبية 222 عضوًا، هم 220 ديمقراطيًا وجمهوريان، مقابل 190 عضوًا صوّتوا ضدّ القانون وجميعهم جمهوريون.

ويمنح القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللّجنة صلاحية "التحقيق والإبلاغ عن الحقائق والظروف والأسباب المتعلّقة بالهجوم الإرهابي المحلّي الذي وقع في 6 كانون الثاني/يناير 2021".