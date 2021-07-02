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الشرطة الكندية تعلن تعاملها مع 130 حالة وفاة جراء موجة الحرّ خلال أسبوع

سُجلت عشرات الوفيات في كندا وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرار، وأعلنت الشرطة في منطقة فانكوفر إنها تعاملت مع أكثر من 130 حالة وفاة مفاجئة منذ يوم الجمعة، أغلبها لكبار السن وأشخاص يعانون من أمراض بالفعل.
رمز الخبر: ۵۳۷۳۱
تأريخ النشر: 01 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ذكرت الشرطة أن موجة الحر التي تضرب المنطقة كانت عاملاً مساهماً في وفاتهم.

ووصلت درجة الحرارة في كندا إلى أعلى مستوياتها لليوم الثالث على التوالي وبلغت 49.5 درجة مئوية، في بعض المناطق.

وقال مايك كالانج من شرطة فانكوفر: "قد يكون هذا الطقس قاتلا للأفراد المعرضين للخطر في مجتمعنا، وخاصة كبار السن ومَن يعانون من مشاكل صحية. من الضروري أن نطمئن على بعضنا البعض خلال موجة الحرّ الشديدة هذه".

ورجّحت الشرطة أن يكون الحرّ قد أدى إلى مقتل 69 شخصاً في مدينة فانكوفر، وسجلت عشرات الوفيات في مناطق أخرى.

وقالت ميغان فاندريش، وهي مقيمة في كندا، لصحيفة "غلوب آند ميل" إن الخروج من المنزل "شبه مستحيل". وأضافت أنها أرسلت ابنتها الصغيرة للإقامة مع عائلتها في منطقة أخرى تنخفض درجات الحرارة فيها بشكل طفيف".

وقال دايفيد فيليبس، كبير علماء المناخ في وزارة البيئة الكندية: "كثيرا ما نشهد موجات باردة وعواصف ثلجية ولكننا لا نتحدث في كثير من الأحيان عن طقس حار مثل هذا... ستكون دبي أكثر برودة مما نراه الآن".

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