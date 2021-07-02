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أطفال غزة يطلقون بلالين محملة بالرسائل احتجاجا على جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحقهم

أطلق عشرات الأطفال من قطاع غزة البلالين ورفعوا اليافطات المحملة برسائل استنكار واحتجاج على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
رمز الخبر: ۵۳۷۲۹
تأريخ النشر: 01 July 2021

أطفال غزة يطلقون بلالين محملة بالرسائل احتجاجا على جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحقهم

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، في ميدان ميناء غزة، أطلقوا خلالها البلالين ورفعوا اليافطات المحملة بالعديد من الشعارات المطالبة بحقوقهم المغتصبة وعلى رأسها حق العيش ببيئة آمنة.

كما رفعوا العديد من الشعارات والصور التي توضح حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جيش الاحتلال بحقهم وخاصة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، التي شنها على القطاع واستهدفتهم بشكل مباشر، كما رفعوا يافطات وشعارات طالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم التي اقترفوها بحق الأطفال.

وأرسل الأطفال رسائلهم عبر زجاجات في مياه البحر، وجاء فيها، "أنا أحلم أن نحرر القدس وأن تنتصر غزة، أنا أحلم أن أكون طبيبة، نطالب دول العالم أن يقفوا بجانبنا حتى تتحر القدس".

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