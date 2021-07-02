الجزائر .. الرئيس تبون يعيّن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسًا للوزراء

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسًا جديدًا للوزراء بعد أسبوع من إطلاقه مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، "عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

وكان رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد العزيز جراد قد قدم في 24 حزيران/يونيو الجاري استقالة حكومته للرئيس، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات 12 يونيو البرلمانية التي فاز فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" بالمرتبة الأولى مع حصد 98 مقعدًا، ويليه حزبا "الأحرار" (84 مقعدًا) و"حركة مجتمع السلم" (65 مقعدًا).