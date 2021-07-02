الحراك الشبابي يطالب محمود عباس بإقالة الحكومة وقادة أجهزة الأمن الفلسطينية

طالب الحراك الشبابي ومؤسسات المجتمع المحلي بإقالة حكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية فورا ردا على مقتل الناشط نزار بنات على يد أمن السلطة.

وكالة تبناك الإخبارية_ حمل الحراك الشبابي خلال مؤتمر صحافي برام الله، الرئيس محمود عباس والمستوى السياسي مسؤولية ما ارتكبته أجهزة الأمن، مطالبا بإقالة قادة أجهزة الأمن الفلسطيني والإفراج عن المعتقلين داخل السجون.

وقال الحراك: “نناشد منتسبي الأجهزة الأمنية رفض أي دعوات تتعارض مع القانون ورفض أوامر قمع المتظاهرين”.

وأضاف: “أبطال التنسيق الأمني هم من أصروا على مهاجمة المتظاهرين، وعار عليهم الاعتداء على الصحفيين”.

وطالب الحراك بضرورة فتح البابا أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت من القوى الوطنية من داخل إطار منظمة التحرير وخارجها بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسوية والعمالية وممثلين عن القوائم المستقلة المرشحة للانتخابات بهدف تشكيل حكومة وطنية انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات العامة رئاسية وتشريعية متزامنة خلال مدة من 3 إلى 6 شهور.