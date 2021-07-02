فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يدعم جهود إجراء انتخابات عراقية حرة ونزيهة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصميم الاتحاد الأوروبي على تطوير شراكته مع العراق ودعمه في مجال إنجاز الإصلاحات الاقتصادية وإجراء الانتخابات في أكتوبر.

وكالة تبناك الإخبارية_ أشارت فون دير لاين إلى أنها أكدت لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي التقته أمس في بروكسل، موقف المفوضية الثابت بشأن دعم الجهود المبذولة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في تشرين الأول أكتوبر.

وأكدت أن شراكة العمل من أجل عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي ستتواصل من خلال إعادة الإعمار والإصلاحات الاقتصادية.

وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي قد أعرب سابقا عن استعداده إرسال بعثة مراقبة انتخابات للعراق بناء على طلب من بغداد.

والتقى الكاظمي فون دير لاين أمس على هامش زيارته لبروكسل التي استمرت يومين، وناقش معها كيفية شطب اسم بلاده من اللائحة الأوروبية للدول المتورطة بغسيل الأموال.

كما طالب الكاظمي، مؤسسات الاتحاد بالوفاء بالتزاماتها التي سبق وتعهدت بها خلال مؤتمر الكويت عام 2018.