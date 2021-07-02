حماس : محاولات الاحتلال لقمع النفس المقاوم والرافض لوجوده ستفشل

وقالت في بيان لها اليوم الخميس صادر عن نائبها بالقدس محمد حمادة، ان "إجرام الاحتلال ووحشيته لن تفلح في كسر صمود المقدسيين فوق أرضهم وفي بيوتهم وفي كل شبر من مدينة القدس."

واضافت: نؤكد أن محاولات الاحتلال لقمع النفس المقاوم والرافض لوجوده في فلسطين والقدس على وجه الخصوص ستفشل.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن مدينة القدس محمد حمادة:

إن اعتقال جيش الاحتلال القائد المجاهد والنائب عن مدينة القدس الشيخ محمد أبو طير يأتي في سياق حربه المستمرة على المدينة المقدسة وأهلها المرابطين.

نؤكد أن محاولات الاحتلال لقمع النفس المقاوم والرافض لوجوده في فلسطين والقدس على وجه الخصوص ستفشل، وأن إجرام الاحتلال ووحشيته لن تفلح في كسر صمود المقدسيين فوق أرضهم وفي بيوتهم وفي كل شبر من مدينة القدس.

نتوجه بالتحية للشيخ المجاهد النائب محمد أبو طير والذي يعود إلى السجن لتستمر هذه السلسة الطويلة من جهاده وصبره على السجون حيث أمضى الشيخ أبو طير حتى اليوم في سجون الاحتلال ما يزيد على 36 عاماً لم تلن له قناة ولم تهن له إرادة ويظلّ في صموده طوداً شامخاً في وجه آلة البطش الصهيونية إلى أن يتحقق النصر والتحرير.

أ.محمد حمادة

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس

الخميس 1 تموز 2021م