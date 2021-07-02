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وقفة احتجاجية في رام الله تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام

نظم اعتصام أمام معتقل "عوفر" غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اسنادا للأسيرين الغضنفر أبو عطوان وجمال الطويل، اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
رمز الخبر: ۵۳۷۲۳
تأريخ النشر: 01 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ ردد المتظاهرون هتافات داعمة للأسرى المضربين عن الطعام الغضنفر أبو عطوان وجمال الطويل، ورفعوا كذلك صور الأسري المضربين عن الطعام ولافتات كتبت عليها شعارات منددة بالاعتقالات الإدارية، وأخرى مطالبة بالحرية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والإفراج الفوري الأسري المضربين عن الطعام.

وشارك في الاعتصام، الذي نظم بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، عدد من المواطنين والمسؤولين في القوى والفصائل وأهالي الأسري المضربين عن الطعام، ورفعت صور للأسيرين أبو عطوان والطويل.

ويخوض الأسير الغضنفر إضرابا منذ (59) يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، ويقبع في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، وسط تحذيرات من خطر وفاته بشكل مفاجئ، أو إصابته بالشّلل، أو تعرضه لمشكلة صحّية مزمنة.

ويواصل الأسير القيادي في حركة حماس جمال الطويل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(29) على التوالي، رفضا لاستمرار الاحتلال في اعتقال ابنته الصحفية بشرى إدارياً منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

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