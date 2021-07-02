هنية يبحث في بيروت الوحدة الفلسطينية وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس

عقدَ رئيسُ المكتبِ السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية سلسلةَ لقاءاتٍ في العاصمةِ بيروت، وبحثَ موضوعَ الوحدةِ الفلسطينيةِ وانتصارِ المقاومةِ في معركةِ سيف القدس.

وكالة تبناك الإخبارية_ الوحدة الفلسطينية والنصر الاستراتيجي للمقاومة في معركة سيف القدس، مواضيع ناقشها رئيس المكتب السياسي لحركة حمــاس إسماعيل هنية، خلال لقائه وفداً من قيادةِ حركة الجهاد الإسلامي في بيروتَ برئاسةِ الأمين العام للحركة زياد النخالة. وبحث الطرفان آلياتِ استثمارِ انتصارِ غزةَ ومقاومتِها، وشددا على ضرورةِ الحفاظِ على وحدةِ الشعبِ الفلسطيني حولَ القدسِ والمقاومة، ومواجهةِ التحدياتِ بمواقفَ ثابتة.

هنية زار مفتي الجمهوريةِ اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، على رأسِ وفدٍ من الحركةِ وبحث معه مختلف الاوضاع في الاراضي المحتلة.

وخلال لقاء فلسطيني في مطعم الساحة بالضاحية الجنوبية لبيروت أكد هنية ان الكيان الصهيوني عاش أسوأ فتراته خلال المعركة الاخيرة، وهو صُدم بقدرات المقاومة.

واعتبر هنية أنَّ ما فعلته المقاومة في المعركة الاخيرة جعل الادارة الاميركية تعيد ترتيب حساباتها بالنسبة للمنطقة.