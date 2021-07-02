سلطات الاحتلال تخطر بهدم 25 منزلًا في قرية الساوية بالضفة الغربية

أخطرت سلطات الاحتلال، الاربعاء، بهدم 25 منزلًا في قرية الساوية جنوب نابلس، بحجة بنائها في منطقة المساه (ج).

وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية، مراد ابو راس، بأنّ قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت القرية وقامت بتسليم الاخطارات المتعلقة بهذه المنازل التي تقع في المنطقة الغربية من القرية، علما أنّ بعضها مأهول والبعض الآخر لا زال قيد الانشاء.

يشار إلى أنه في، 12 يونيو/حزيران الجاري، ذكر تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان إلى أنّ برنامج الحكومة الصهيونية الجديدة يتمحور حول زيادة الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على ما يسمى مناطق (ج).

وكشف التقرير أنّ مصادر صهيونية متعددة ومتطابقة أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكثف من مراقبة أنشطة البناء الفلسطينية فيما يسمى المنطقة المصنفة "ج".