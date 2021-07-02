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لبنان ..سوق المحروقات تشهد ارتفاعًا جديدًا بالأسعار بعد يومين من زيادتها

شهدت سوق المحروقات في لبنان ارتفاعًا جديدًا صباح اليوم الخميس ، لتصعد الأسعار مجددا بعد أقل من 48 ساعة من الزيادة التي أعلنتها الحكومة.
رمز الخبر: ۵۳۷۱۵
تأريخ النشر: 01 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أصدرت وزارة الطاقة والنفط جدولًا جديدًا للأسعار سعرت فيه صفيحة البنزين 95 أوكتان 70100 ليرة لبنانية بزيادة 9000 ليرة عن الجدول الذي صدر من يومين، والبنزين 98 أوكتان 72200 ليرة لبنانية بزيادة 9300 ليرة.

وطالت الارتفاعات المازوت، فبلغ سعر الصفيحة 54400 ليرة لبنانية بزيادة 8300 ليرة، وسجل سعر قارورة الغاز 41600 ليرة لبنانية بزيادة 4000 ليرة.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان على مقترح تمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.

وأقر البرلمان اللبناني، أمس الأربعاء، قانون البطاقة التموينية، تمهيدا لمنح 93 دولارا أميركيا بشكل شهري لعدد من العائلات الفقيرة، في خطوة قد تكون مقدمة لرفع الدعم عن الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.

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