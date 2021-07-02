عصائب اهل الحق : فصائل المقاومة على أتم الاستعداد لرد الصاع صاعين على أمريكا

لابد من الحكومة بيان موقفها من الاستهتار الأمريكي هذا، مردفا، لن نسكت عن هذه الهجومات الغادرة من القوات الأمريكية.

أكد نائب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق السيد محمد الطباطبائي، الاربعاء، ان الهجوم الامريكي الغادر بقصف الحشد الشعبي المقدس لم يكن للمرة الاولى.

وقال السيد الطباطبائي في حديث لقناة العهد: لابد من الحكومة بيان موقفها من الاستهتار الأمريكي هذا، مردفا، لن نسكت عن هذه الهجومات الغادرة من القوات الأمريكية.

وأضاف، ان فصائل المقاومة على أتم الاستعداد والجهوزية ونعاهد اسر الشهداء باننا سنرد الصاع صاعين، مبينا ان القوات المحتلة الأمريكية تقوم بهجمات متكررة وهو استهتار يدفعنا جميعا للوقوف وقفة واحدة ضده.

وأكد، سنطهر أرض العراق من الدواعش وأذنابهم ومن القوات المحتلة الأمريكية.