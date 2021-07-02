وصول اول شحنة ترانزيت الى ايران عبر ممر "شمال-جنوب"

واضاف: سيتم تفريغ هذه الحاويات في محطة آستارا ويتم نقلها بواسطة الشاحنات الى مدينة رشت مركز محافظة كيلان.

وصلت اول شحنة ترانزيت عبر ممر "شمال-جنوب" الى جمارك محطة آستارا السككية بمحافظة كيلان شمال ايران من فنلندا في طريقها الى ميناء نهاواشوا في الهند.

وقال مراقب الجمارك في محافظة كيلان ابوالقاسم يوسفي نجاد ان هذا القطار الترانزيتي يضم 32 حاوية بطول 40 قدما لكل منها وشحنتها هي الورق بزنة 563 طنا بقيمة 535 الف يورو، وهي قادمة من فنلندا ووجهتها هي ميناء نهاواشوا في الهند حيث وصلت عبر جمهورية آذربيجان الى محطة آستارا السككية في محافظة كيلان شمال ايران.

واضاف: سيتم تفريغ هذه الحاويات في محطة آستارا ويتم نقلها بواسطة الشاحنات الى مدينة رشت مركز محافظة كيلان.

ومن المقرر ان يتم نقل هذه الشحنة بواسطة القطار من مدينة رشت الى ميناء "الشهيد رجائي" في بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران لنقلها بحرا الى الهند.