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انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين

كما تهدف التدريبات الى نقل الخبرات والتجارب المكتسبة لجيل الشباب في أكبر بحيرة مغلقة في العالم.
رمز الخبر: ۵۳۷۰۹
تأريخ النشر: 01 July 2021

انطلقت صباح یوم الاربعاء مناورة "الأمن المستدام 1400" للقوة البحریة للجیش الایراني في بحر قزوين شمال البلاد تحت شعار "یا حسین (ع) " باعلان رسالة السلام والصداقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المناورة انطلقت بمشاركة جميع أنواع الوحدات السطحية والطيران البحرية للجیش الایراني، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية، الي جانب الوحدات البحرية ومشاركة القوات الخاصة البحرية للجیش في بحر قزوين.

وتجري هذه التدريبات البحرية على مساحة تبلغ نحو 77 ألف كيلومتر مربع في المياه الإقليمية الايرانية في بحر قزوين.

یذکر أن تدريبات الأمن المستدام البحرية 1400 تهدف الى تعزيز الأمن الشامل في البحر، وإعلان رسالة السلام والصداقة في ظل الاقتدار والاستعداد القتالي والاشراف المعلوماتي في البحرية الايرانية.

كما تهدف التدريبات الى نقل الخبرات والتجارب المكتسبة لجيل الشباب في أكبر بحيرة مغلقة في العالم.

ويقوم سلاحا الجو والمضادات الجوية في الجيش الايراني بتوفير الامن في منطقة التدريبات في سياق التغطية والاسناد الجوي المباشر.

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