ايران أصبحت واحدة من أفضل 10 دول العالم لإنتاج لقاح كورونا

وتابع ان هذا الاجتماع عقد حسب وثيقة التعاون العلمي والدفاعي من المجلس الأعلى للثورة الثقافية التي تعتبر هذه الوثيقة جسر للعلاقة الجيدة والفاعلة بين صناعة الدفاع في البلاد وجامعاتنا.

قال أمين اللجنة التوجيهية للخريطة العلمية الشاملة للبلاد "منصور كبكانيان" ايران اصبحت واحدة من افضل 10 دول على الساحة الدولية من حيث المعرفة التقنية لصنع لقاح كورونا.

ويذکر انه صرح منصور كبكانيان على هامش اجتماع الـ151 للجنة التوجيهية للخريطة العلمية الشاملة للبلاد، ان من الأخبار المهمة لهذا الاجتماع عقد اول اجتماع حول العلم والتكنولوجيا والابتكار في مجال الدفاع والأمن .

وتابع ان هذا الاجتماع عقد حسب وثيقة التعاون العلمي والدفاعي من المجلس الأعلى للثورة الثقافية التي تعتبر هذه الوثيقة جسر للعلاقة الجيدة والفاعلة بين صناعة الدفاع في البلاد وجامعاتنا.

وتابع الأمين العام للخريطة العلمية الشاملة للبلاد موضوع وثيقة تطوير تقنية النانو التي حصلت على إنجازات جيدة في هذا المجال. ولكن في مجال تقنية النانو لن توجد وثيقة شاملة وكاملة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية .

وأضاف لذلك، في الخطوة الأولى، تمت مناقشة المسودة المقترحة لهذه الوثيقة في اللجنة الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا التابعة للجنة التوجيهية للخريطة العلمية الشاملة للبلاد، والتي استندت إلى القرار 835 من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وتابع كبكانيان: إن جدول الأعمال الثاني للاجتماع الذي عقد بحضور المسؤولين من وزارة الصحة و العلوم الطبية كان حول الوضع والتحديات التي تواجه إنتاج وشراء لقاح كورونا.

وأضاف كبكانيان تم إجراء اختبارات مختلفة في مجال صناعة لقاح كورونا و حققنا انجازات جيدة، ان ايران أكثر من 100 عام تعمل في مجال تصنيع اللقاحات وهذه القدرة جعلتنا واحدة من أفضل 10 دول في المجتمع الدولي من حيث المعرفة التقنية لصنع لقاح كورونا.

وفي ختام الاجتماع أكد على إبلاغ الإحصائيات الصحيحة دون التناقضت في مجال فيروس كورونا للشعب الايراني.

كما أشار الى حقن الإمام الخامنئي للقاح كوف ايران بركت وقال ان هذا عمل السيد القائد أثبت الثقة بالنفس الداخلية والاعتماد على الشباب وجهود أكثر من 200 من المختصّين الشباب بمتوسط أعمار أقل من 30 عاماً.