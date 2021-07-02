رئيسي يستأذن قائد الثورة من اجل التركيز على تشكيل الحكومة

وأشار آية الله رئيسي إلى أهمية ترتيب شؤون الحكومة الجديدة والفترة الزمنية المحددة للتحضير لتشكيل الحكومة الجديدة داعيا سماحتة الى اعطائه الاذن للتركيز على شؤون تحضير تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الفترة المتبقية واتخاذ سماحته القرار بشأن رئاسة السلطة القضائية بما فيه الصلاح.

بعث رئيس الجمهورية المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، رسالة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، من أجل استئذان سماحته في سبيل التركيز على تشكيلته الوزارية الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان آية الله السيد "إبراهيم رئيسي " اعرب في رسالته عن شكره لسماحة قائد الثورة الاسلامية على ثقته ودعمه وتوجيهه خلال فترة مسؤوليته في الجهاز القضائي وايضا ابداء سماحة قائد الثورة خلال استقباله الاخير لمسؤولي هذه السلطة اهتماماته الخاصة باداء السلطة القضائية خلال العامين الماضيين.

وأشار آية الله رئيسي إلى أهمية ترتيب شؤون الحكومة الجديدة والفترة الزمنية المحددة للتحضير لتشكيل الحكومة الجديدة داعيا سماحتة الى اعطائه الاذن للتركيز على شؤون تحضير تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الفترة المتبقية واتخاذ سماحته القرار بشأن رئاسة السلطة القضائية بما فيه الصلاح.