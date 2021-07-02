النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

رئيسي يستأذن قائد الثورة من اجل التركيز على تشكيل الحكومة

وأشار آية الله رئيسي إلى أهمية ترتيب شؤون الحكومة الجديدة والفترة الزمنية المحددة للتحضير لتشكيل الحكومة الجديدة داعيا سماحتة الى اعطائه الاذن للتركيز على شؤون تحضير تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الفترة المتبقية واتخاذ سماحته القرار بشأن رئاسة السلطة القضائية بما فيه الصلاح.
رمز الخبر: ۵۳۷۰۵
تأريخ النشر: 01 July 2021

بعث رئيس الجمهورية المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، رسالة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، من أجل استئذان سماحته في سبيل التركيز على تشكيلته الوزارية الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان آية الله السيد "إبراهيم رئيسي " اعرب في رسالته عن شكره لسماحة قائد الثورة الاسلامية على ثقته ودعمه وتوجيهه خلال فترة مسؤوليته في الجهاز القضائي وايضا ابداء سماحة قائد الثورة خلال استقباله الاخير لمسؤولي هذه السلطة اهتماماته الخاصة باداء السلطة القضائية خلال العامين الماضيين.

وأشار آية الله رئيسي إلى أهمية ترتيب شؤون الحكومة الجديدة والفترة الزمنية المحددة للتحضير لتشكيل الحكومة الجديدة داعيا سماحتة الى اعطائه الاذن للتركيز على شؤون تحضير تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الفترة المتبقية واتخاذ سماحته القرار بشأن رئاسة السلطة القضائية بما فيه الصلاح.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مجلس التلاحم القبلي بصنعاء يكرم عائلة الشهيد طومر
وزارة الدفاع بصنعاء تكرم أسرة الشهيد هاني طومر
رغم تعليق اعتقاله الإداريّ.. الاحتلال يرفض نقل الأسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني
وفد دبلوماسي أوروبي يزور بيت عائلة الناشط الراحل نزار بنات
حماس تكشف عن تفاصيل لقاء وطني عقدته مع الفصائل الفلسطينية في بيروت
الرئيس الأسد يستقبل مبعوث بوتين للبحث في التعاون الثنائي ومسار أستانا ولجنة الدستور
السيسي: التجربة الصينية قصة نجاح يسعى كثيرون لدراستها
الاتفاق على إخلاء مستوطنة جبل صبيح جنوب نابلس
الحلبوسي: ليس أمامنا اليوم سوى تغليب الخيار الوطني القائم على حفظ الحقوق وتوزيع الواجبات
مخاوف مع تولي سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
صلاة في الفاتيكان من أجل سلام لبنان واستقراره
عملية استهداف معسكر صحن الجن والمنطقة العسكرية الثالثة بمارب
وزير الخارجية السعودي: منفتحون على الحوار بشرط إثبات طهران التزامها بأمن المنطقة
اشتباك مسلح بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال في جنين اليوم
"مسيرة العودة ملح الارض والوطن" قرب السياج الحدودي في غزة
استهداف آلية للجيش السعودي بصاروخ موجّه في مربع شجع قبالة نجران
السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية
عصائب اهل الحق : فصائل المقاومة على أتم الاستعداد لرد الصاع صاعين على أمريكا
وصول اول شحنة ترانزيت الى ايران عبر ممر "شمال-جنوب"
برلماني عراقي: امريكا تقتل ابنائنا بدم بارد
الشعب الايراني يواجه في عهد بايدن نفس الارهاب الاقتصادي الذي فرضه ترامب
رئيسي: مرحلة المنافسات الانتخابية قد انتهت والان فترة التعاضد والمواكبة والتعاون
مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الحكومة
انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
العميد فدوي: الشعب الايراني سيكسر الحظر ويتجاوز المصاعب قريبا
سیاسي عراقي: أكثر ما يدهشني غباء من يحسن الظن بأميركا
ايران أصبحت واحدة من أفضل 10 دول العالم لإنتاج لقاح كورونا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين افتتاح سفارة الكيان الصهيوني في الامارات
إيران تخطط لدخول مجال التنقيب عن المعادن بمسافات عميقة
تخت روانجي: تقديم الضمان من قبل اميركا امر بديهي وضروري