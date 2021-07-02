إيران تخطط لدخول مجال التنقيب عن المعادن بمسافات عميقة

وأكد رئيس اتحاد قطاع خامات الحديد إن من أهم المهام في الحكومة والتي يمكن اعتبارها محور تطوير كل سلسلة صناعة التعدين هي تطوير الاستكشاف.

في إشارة إلى البرامج الجارية للتنقيب عن المناجم العميقة، قال رئيس اتحاد قطاع خامات الحديد، ان متوسط عمق التنقيب عن المعادن في البلاد يبلغ حاليا 20 مترا، في حين أن المتوسط العالمي لهذا الرقم هو 150 مترا، وفي الدول المتقدمة يصل إلى أكثر من 1500 متر.

وأضاف "سعيد عسكر زاده" في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء، ان التنقيب العميق ضعيف في البلاد ومتوسط عمق التنقيب أقل من 20 مترا، كما أننا لم نعمل في مجال تنقيب المناجم تحت الأرض باستثناء الفحم، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في موضوع الاستكشاف.

وقال عسكر زاده: بما أن إيران دولة غنية بالمعادن، فيجب أن نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال، وأن نخطط للتنقيب في اعماق الف الى 1500 متر.

واشار الى أن إيران بلد مهم من حيث المعادن، حيث يوجد 68 معدنا معروفا ويسهل الوصول إليها، موضحا أن مثل هذه القدرة يمكن أن تنقذ اقتصاد البلاد وتؤدي إلى تحقيق تنمية متوازنة بايجاد المزيد من فرص العمل.

وأكد رئيس اتحاد قطاع خامات الحديد إن من أهم المهام في الحكومة والتي يمكن اعتبارها محور تطوير كل سلسلة صناعة التعدين هي تطوير الاستكشاف.

يذكر ان أكثر من 60 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية في البلاد تم اكتشافها حاليا، منها حوالي 37 مليار طن احتياطيات مؤكدة والباقي متوقعة، كما يبلغ عدد المعادن المكتشفة في البلاد 68 نوعا من المعادن.

وتمتلك إيران 10 الاف و400 منجم حاصل على اجازة تنقيب، منها 5 الاف و600 منجم شغال.