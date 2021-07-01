السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية

استقبل السَّفير الإيراني مهدي سبحاني في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية قادة الفصائل الفلسطينيَّة العاملة في دمشق لمُناقشةً آخر تطوُّرات القضيَّة الفلسطينيَّة.

وكالة تبناك الإخبارية_قدم قادة الفصائل الفلسطينية التهاني للشعب الايراني والقيادة الايرانية بنجاح الاستحقاق الرئاسي ونجاح السيد ابراهيم رئيسي.

وفي تصريح للصحفيين بيّن السفير الايراني مهدي سحباني ان الاجتماع مع الاخوة الفلسطينين كان جيدا وبناءً، معتبرا أن نجاح الانتخابات في سوريا وإيران كانت نجاحا سياسيا باهرا.

وأكد أن "الشعبين الايراني والسوري أثبتا انهما مصدرا القوة الرئيسية للبلدين مؤكدا ان من يعتمد على قوة الشعب لن يهزم.

بدوره الامين العام المساعد للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي بيّن أن "الجمهورية الاسلامية في إيران لم تتوانَ عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المستضعفة والباحثة عن حقوقه".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني مطمئن لخيارات السيد رئيسي لانه إبن نهج الثورة الاسلامية وثوابتها ومبادئها".

وتمنى ناجي للسيد رئيسي تحقيق اهداف الجمهورية الاسلامية مشيىرا الى ان تحقيق اهداف الجمهورية الاسلامية ينعكس ايجابيا على اىقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.