بينيت: سندافع عن نفسنا بنفسنا ضد أي تهديد خارجي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" ستدافع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد خارجي، "خاصة التهديدات الإيرانية."

وكالة تبناك الإخبارية_ تصريحات نفتالي بينيت جاءت خلال الاحتفال بذكرى بنيامين زئيف هرتزل، زعيم الحركة الصهيونية، التي شدد خلالها على أن حكومته "لن تتوانى في الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديدات تذكر،" على حدّ تعبيره، "خاصة التهديدات الإيرانية."

وأضاف قائلاً "ولن نتردد في أي عمل لضمان أمننا، سوف نتصرف بحزم وإبداع وباستمرار في مواجهة التهديدات الناشئة في الدائرة البعيدة والقريبة."

وبشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادته، أوضح نفتالي بينيت أن الائتلاف الحاكم الحالي في الكيان الاسرائيلي نشأ عبر قيود سياسية "ولكن مع كل يوم يمر يبدو له أن هذا الائتلاف هو حكومة إسرائيل المنشودة."

وأصبح نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" المتشدد، رئيسا لوزراء الكيان الإسرائيلي منذ 13 حزيران يونيو الجاري، بعدما تقدم ائتلافه الحكومي على منافسيه، وتمكن من تشكيل الحكومة.

وخلف بذلك بينيت زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وأُجبر نتنياهو، أكثر رؤساء وزراء الكيان الإسرائيلي مكوثاً في الحكم، على الرحيل من منصبه، الذي شغله منذ 31 آذار مارس عام 2009.