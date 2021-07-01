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مندوب إيرن في مجلس الامن: سنستمر بتطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوضها

أكد المندوب الإيراني في ​مجلس الأمن​، ​مجيد تخت روانجي​، أن بلاده "دفعت ثمنا غاليا كي تفي بالتزاماتها في ​الاتفاق النووي​"، لافتاً إلى أن "​طهران​ مارست سياسة الصبر الاستراتيجي وضبط النفس على مدى سنوات".
رمز الخبر: ۵۳۶۹۲
تأريخ النشر: 30 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ لفت اتخت رونجي، اليوم الاربعاء، خلال جلسة نصف سنوية لمجلس الأمن الدولي بشأن مدى تنفيذ القرار رقم 2231، الذي أقرّ الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى العالمية الكبرى، الى أن "برنامج إيران النووي خضع ولا يزال لآليات تحقق صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة".

وأوضح أنه "لا دليل على أن المواد النووية في إيران تستخدم لأغراض غير سلمية". ورأى أن "​واشنطن​ لا تزال تنتهك القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي".

وشدد تحت رونجي على أن "إيران ستستمر في تطوير قدراتها الدفاعية التقليدية ولن تقوضها"، مشيراً إلى أن "الصواريخ الباليستية لا تدخل في نطاق اختصاص القرار 2231". وأكد أنه "من المهم ضمان رفع الجزاءات بشكل قابل للتحقق"، لافتاً إلى أن "هناك فرص لتحسين العلاقات بين دول المنطقة، ولكن هناك من لا يريد ذلك".

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