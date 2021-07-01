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سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما

عقدت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا مع مؤسسة الطيران المدني السورية، لبحث التعاون المشترك بينهما في مجال النقل الجوي.
رمز الخبر: ۵۳۶۹۱
تأريخ النشر: 30 June 2021

وذكرت وكالة "إرنا" في تقرير لها، مساء اليوم الأربعاء، أن تروج دهقاني، رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية اجتمع مع مسؤولي مؤسسة الطيران المدني السورية، وتم الاتفاق بينهما على تدشين أو تسيير رحلات نقل سورية عبر السماء الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن المنظمة الإيرانية في بيان لها أن الجانب السوري كان قد تقدم بطلب لنظيره الإيراني يقضي بالعمل على التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية في مجال الطيران المدني.

وأعلنت المنظمة الإيرانية عن استعدادها الكامل للتعاون مع مؤسسة الطيران المدني السورية في مختلف المجالات الخاصة بهذا الأمر، وعلى رأسها تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تدشين شبكات المراقبة بين البلدين، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية، فضلا عن تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية السورية.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى وجود أكثر من 3 رحلات جوية مباشرة بين سوريا وإيران، بشكل أسبوعي.

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