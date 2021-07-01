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الملك عبدالله الثاني يلتقي محمود عباس ويدعو لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم

أكد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، "ضرورة ترجمة وقف إطلاق النار بغزة لهدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم" مؤكدا "على "إسرائيل" وقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية".
رمز الخبر: ۵۳۶۸۷
تأريخ النشر: 30 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية.

وفي وقت سابق، قال الوزير الفلسطيني المكلف بالشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن القمة بين الجانبين ستبحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

وكتب الشيخ في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "يلتقي اليوم الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة".

وأضاف أن اللقاء يأتي "تأكيداً على إستمرار التنسيق الأخوي في المواقف بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية".

ويأتي هذا اللقاء، بعد أربعة أيام من قمة ثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، عقدت في العاصمة بغداد، الأحد المنصرم، بحضور الملك عبد الله، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي تلك القمة، ناقش قادة الدول الثلاث قضايا إقليمية مختلفة بينها الملف الفلسطيني، حيث أكدوا ضرورة تفعيل جهود السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، التقى رئيس حركة حماس إسماعيل هنية برئيس حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيروت خلال زيارة هنية الدبلوماسية إلى لبنان.

وبحث هنية مع النخالة "آليات استثمار انتصار غزة"، وشددا على "ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول القدس، ومواجهة التحديات بمواقف ثابتة".

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