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اتفاق سوري أردني ينهي أزمة برادات الشحن على الحدود

اتفقت سوريا والأردن لإنهاء أزمة برادات الشحن السورية العالقة على الحدود بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۳۶۸۲
تأريخ النشر: 30 June 2021

وينهي الاتفاق مشكلة تكدس برادات الشحن السورية المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية والمتوقفة على الحدود الأردنية.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق جرى بعد مساعٍ قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة السورية في عمان مع الوزارات الأردنية، حيث قرر وزير الداخلية الأردني تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء.

وذكرت وزارة الاقتصاد السورية في بيان أن التنسيق يتم حاليًا من قبل وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية أيضًا لزيادة طاقة فحوصات الـ "بي سي ار" اليومية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار البيان إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستوقف تصديق شهادات المنشأ للصادرات السورية عبر نصيب اعتباراً من يوم الخميس حتى انتهاء أزمة الشاحنات.

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