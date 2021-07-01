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محمود عباس يتوجه إلى عمان ومروحيات أردنية تقله من مقر الرئاسة الفلسطينية

أفادت مصادر فلسطينية بوصول مروحيات أردنية إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لنقل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبدالله الثاني.
رمز الخبر: ۵۳۶۷۸
تأريخ النشر: 30 June 2021

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر، "يلتقي اليوم فخامة الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقه، تأكيدا على استمرار التنسيق الأخوي في المواقف، بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية".

ويأتي لقاء عباس وعبد الله عقب أيام على القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني.

وأكد الزعماء الثلاثة في البيان الختامي للقمة على أن "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة".

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