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الكاظمي يغادر إلى بروكسل ويؤكد: الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، العاصمة بغداد في زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فيما أكد أن الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية.
رمز الخبر: ۵۳۶۷۴
تأريخ النشر: 30 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ سيجري الكاظمي "سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوروبي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوروبي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء قبيل مغادرته، أن "الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات".

وأضاف، أن "العراق يواجه نقصًا موسميًا في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الاجراءات لمعالجته، علمًا أننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام، ونتطلع الى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة"، مبينًا أن "إنتاج الطاقة الكهربائية وصل الى اعلى مستوى له طوال العقود الماضية، إلا أن التحديات مازالت كبيرة، ومازلنا بحاجة الى المزيد من العمل الجاد للارتقاء الى مستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة".

وأشار إلى أن "أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد"، مبينًا أن "هذه الحكومة ورثت إرثًا من سوء التخطيط في مجال الطاقة وعملت خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية بالاضافة الى تفعيل استثمار الغاز العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها تعمل على الغاز، ما يعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط استراتيجية في هذا المجال".

وشدد على أن "المباحثات التي سيجريها مع دول الاتحاد الأوروبي ستركز على هذا المجال بالاضافة الى المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية الاخرى".

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