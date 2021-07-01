النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۳مشاهدات
‍ پ

مجلس الوزراء يستهل جلسته الإعتيادية الـ25 بالحديث عن الإنتخابات ويناقش مستجدات البلاد

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي ناقش خلالها عددًا من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد، فضلًا عن بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة.
رمز الخبر: ۵۳۶۷۳
تأريخ النشر: 30 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_جدد الكاظمي في مستهل الجلسة، توجيهاته السابقة للوزراء بالعمل الجاد من أجل خلق بيئة انتخابية مستقرة، وتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات دون أية عقبات وبما يضمن مشاركة واسعة للناخبين، كما دعا الوزارات كافة إلى بذل قصارى جهودها ومساعدة المفوضية المستقلة للانتخابات للقيام بعملها واداء واجباتها بالشكل الامثل.

وأشار الكاظمي إلى نجاح العراق في استضافة القمة الثلاثية، العراقية الاردنية المصرية، بحضور ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار انفتاح العراق على محيطه العربي واستعادة دوره الاقليمي، وبناء علاقات تكاملية مع اشقائه قائمة على المصالح المشتركة وبما يحقق استقرار ورفاهية الشعوب.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار جائحة كورونا، لاسيًما مع ظهور بوادر تصاعد في اعداد الاصابات وما يتطلبه من وزارة الصحة مضاعفة العمل لمواجهتها، إلى جانب جهودها في تأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، وحث المواطنين على اخذ اللقاح.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، اصدر جملة من القرارات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استهداف آلية للجيش السعودي بصاروخ موجّه في مربع شجع قبالة نجران
السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية
الاسرى المحررون: هناك منظومة سياسية قضائية فاسدة تغطي عملاء إسرائيل
اليمين المتطرف في إيطاليا.. وأسباب صعوده
حملة الانفاق الشعبية من إذاعة "سام" دعما لفلسطين في العاصمة صنعاء
أطفال الجوف يدينون قرار الأمم المتحدة المنحاز الى الصهاينة والامريكيين
المجلس التشريعي في غزة يحذر الاحتلال من الإستمرار بإختطاف نواب محصنين قانونيا
بينيت: سندافع عن نفسنا بنفسنا ضد أي تهديد خارجي
مندوب إيرن في مجلس الامن: سنستمر بتطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوضها
سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما
انفجار في سوق بمدينة الصدر وأنباء عن سقوط جرحى
بعد إفتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي.. الخارجية الصهيونية تتطلع لمزيد من الاتفاقات التجارية
الملك عبدالله الثاني يلتقي محمود عباس ويدعو لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم
واشنطن: الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب اتخاذها
لبنان..مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر
نائب عراقي: القصف الامريكي يحتاج الى موقف حكومي والشجب والاستنكار وحده لايكفي
الشيخ الخزعلي يلوح بحرب قادمة: لدينا الجهوزية الكاملة وسنفاجأ العدو بقدرة الرد عليه
اعتقالات في الضفة فجرًا واشتباك مسلح في جنين يصيب شابًا
النخالة : المعركة الاخيرة جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة
العميد سريع: القوة الصاروخية تستهدف معسكرين في مأرب
وزير خارجية الكيان الصهيوني يزور الامارات
المقداد يلتقي مسؤوليْن أمميْن ويشدد على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل
حماس: افتتاح سفارة للعدو الصهيوني في أبو ظبي "خطيئة قومية"
قزوين تتحول إلى قطب الصناعات اليدوية في ايران
قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في معركة مأرب وتوسّع عملياتها إلى الجوف
قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الايراني يؤكد اهمية الحرب الالكترونية
تعاون ايراني ارميني لتعزيز الإنتاج التكنولوجي المشترك
هرمزكان قطب الثروة السمكية في إيران
ایران تشارك في المهرجان الفولكلوري الدولي بروسيا
استقالة وزير الكهرباء العراقي على وقع احتجاجات متصاعدة