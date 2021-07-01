مجلس الوزراء يستهل جلسته الإعتيادية الـ25 بالحديث عن الإنتخابات ويناقش مستجدات البلاد

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي ناقش خلالها عددًا من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد، فضلًا عن بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة.

وكالة تبناك الإخبارية_جدد الكاظمي في مستهل الجلسة، توجيهاته السابقة للوزراء بالعمل الجاد من أجل خلق بيئة انتخابية مستقرة، وتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات دون أية عقبات وبما يضمن مشاركة واسعة للناخبين، كما دعا الوزارات كافة إلى بذل قصارى جهودها ومساعدة المفوضية المستقلة للانتخابات للقيام بعملها واداء واجباتها بالشكل الامثل.

وأشار الكاظمي إلى نجاح العراق في استضافة القمة الثلاثية، العراقية الاردنية المصرية، بحضور ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار انفتاح العراق على محيطه العربي واستعادة دوره الاقليمي، وبناء علاقات تكاملية مع اشقائه قائمة على المصالح المشتركة وبما يحقق استقرار ورفاهية الشعوب.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار جائحة كورونا، لاسيًما مع ظهور بوادر تصاعد في اعداد الاصابات وما يتطلبه من وزارة الصحة مضاعفة العمل لمواجهتها، إلى جانب جهودها في تأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، وحث المواطنين على اخذ اللقاح.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، اصدر جملة من القرارات.