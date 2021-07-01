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الجبهة الشعبية: افتتاح السفارة الإسرائيلية بالإمارات يعكس إيغال النظام الإماراتي في مسار التطبيع

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، افتتاح سفارة الكيان الإسرائيلي في أبو ظبي واصفةً الخطوة بأنها خطيئة قومية ودعم للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۵۳۶۷۰
تأريخ النشر: 30 June 2021

وأكّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في بيان اليوم الأربعاء، "أنّ افتتاح سفارة الكيان الصهيوني في الإمارات وزيارة يائير لابيد وزير خارجية الكيان لأبو ظبي اليوم يعكس ايغال النظام الإماراتي في مسار التطبيع وتتزامن مع هدم منازل وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، وهو ما يعكس انتقال الإمارات إلى الموقع المتناقض مع المصالح العليا للأمة العربيّة ومع القضية الفلسطينيّة ومكانتها باعتبارها القضية المركزيّة لها".

وأعربت الجبهة في بيان عن ثقتها بأنّ جماهير الشعب العربي في الإمارات والخليج الفارسي عمومًا تقف بالضد من سياسات دولة الإمارات وأنظمة التطبيع، وأنّها ستواجه التطبيع والتعامل مع سفارة الكيان الصهيوني والاتفاقيات المشؤومة، وستبقى داعمًا لنضال شعبنا وضد حرف الصراع في المنطقة باعتباره أساسًا مع الكيان الصهيوني وأطماعه ضد الأمة العربيّة.

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