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لبنان..ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير والطوابير لا تزال موجودة

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، أمس الثلاثاء، بعد صدور جدول أسعار المحروقات وفق سعر الدعم (3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، وسط أزمة محروقات ضخمة تشهدها البلاد.
رمز الخبر: ۵۳۶۶۹
تأريخ النشر: 30 June 2021

وکالة تبناك الإخبارية_ ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، 15900 ليرة لبنانية، و98 أوكتان، 16300 ليرة لبنانية، والمازوت، 12800 ليرة لبنانية، والغاز، 9200 ليرة لبنانية، وأصبحت أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة، بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة، المازوت: 46100 ليرة، الغاز: 37600 ليرة.

في حين أن ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، أفاد في تصريح صحفي بأن "هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات، وأن بعض شركات المحروقات سلمت البنزين إلى المحطات، والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات".

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.

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