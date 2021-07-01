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اعتقالات في الضفة فجرًا واشتباك مسلح في جنين يصيب شابًا

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مختلف محافظات الضفة طالت أسرى محررين.
رمز الخبر: ۵۳۶۶۸
تأريخ النشر: 30 June 2021

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل الى إثره الى أحد المشافي بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر، أنه خلال اقتحام المخيم، اعتقلت قوات الاحتلال كلاًّ من، ماهر محمد الولجي (18 عامًا)، ومحمد وائل مناع (17 عامًا)، بعد دهم منازل ذويهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم، هم، كامل مهدي زعول (18 عامًا) وهو طالب توجيهي، وزيدان محمد زيدان (20 عامًا)، واحمد محمد أبو رية من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال في نابلس الأسير المحرر علاء سميح الاعراج من حي المعاجين والمحرر براء نائل دويكات من بلدة روجيب شرق نابلس والمحرر نصير رضوان ابو ثابت من بيت دجن شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر اسلامبولي بدير في مدينة طولكرم وإجراء تحقيق ميداني معه.

وشهد مخيم جنين اشتباك مسلح بعد اقتحام قوة للاحتلال واعتقالها الشاب أشرف القيسي (25 عامًا) من منزله.

وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر حسين حلمي أبو شنب في الحي الشرقي بمدينة طولكرم.

كما تم دهم قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وتفتيش احد المنازل، وجرى ذات الشيء خلال اقتحام بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله.

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