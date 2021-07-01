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الرئيس صالح: إعلان نتائج الانتخابات المقبلة خلال 24 ساعة وتغطية عبر البث المباشر

عقد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا مع مفوضية الانتخابات، تضمّن توصيات رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
رمز الخبر: ۵۳۶۶۷
تأريخ النشر: 30 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ شدد صالح على "أهمية تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها ومعالجة الثغرات والمسائل العالقة، وتوفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة آمنة ومستقرة من أجل تأمين الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم، وتوفير الحماية والفرص المتساوية في المشاركة والترشح، مثمناً الجهود المبذولة والمتواصلة من مفوضية الانتخابات والجهات الساندة ذات العلاقة من أجل تنظيم الاستحقاق الانتخابي".

وتقدمت رئاسة الجمهورية بمجموعة من التوصيات المتعلقة بضمان نزاهة وعدالة عملية الانتخابات، أبرزها، "منع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد عبر جمعها وحصرها من قبل المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات، وتكثيف التسجيل البايومتري بوتيرة أكبر".

وفيما يتعلق بالناخبين الذين يحملون بطاقة قصيرة الأمد في يوم الاقتراع، ذكرت التوصيات ان "يتم تسجيل بياناتهم بايومتريًا في يوم الاقتراع وقبل الإدلاء باصواتهم مُرفقة مع مستمسكات رسمية نافذة أخرى، على أن تجري عملية فحص وتقاطع للبصمات، واتخاذ إجراءات سريعة في حال اكتشاف تشابه، وفرض عقوبات قانونية ومالية لموظفي المراكز الانتخابية التي تشهد خروقات من هذا النوع".

وبشأن إجراءات العد والفرز، أوصت رئاسة الجمهورية بأن تكون "عمليات العد والفرز إلكترونية ويدوية في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، وتعلن النتائج بعد المطابقة، وتسليم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين".

ومن ضمن التوصيات، يتم "إعلان النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، ويتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز، ومن أجل تعزيز المراقبة الوطنية للانتخابات وضمان نزاهتها يتم تقديم كل أشكال الدعم لشبكات المراقبة الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي".

وقال رئيس الجمهورية، إن "الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبيرة بوصفها استحقاقاً وطنياً لا يجوز التعرّض له أو التأثير عليه، لافتاً إلى أن تهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق الانتخابي تُمثل ركيزة أساسية لإنجاحها ومواصلة الطريق نحو الإصلاح المنشود".

كما وجرت خلال الاجتماع مداولات مطولة، عبر مداخلات مهمة من الحضور، بشأن المستلزمات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية وتحقيق معايير النزاهة والعدالة، في مختلف مراحلها، والتنسيق والتعاضد على كافة المستويات الرسمية والمدنية من أجل المراقبة الجادة والفاعلة لإنجاح العملية الانتخابية.

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