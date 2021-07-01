المقداد يلتقي مسؤوليْن أمميْن ويشدد على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل

شدد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل ، مؤكدا أهمية التزام قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان " الاندوف " بولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن ذي الصلة

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار المقداد إلى أن وجود قوات حفظ السلام ليس بديلًا عن إيجاد حل نهائي لمشاكل الاحتلال، مشددًا على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل إلى حضن الوطن.

ولفت إلى موقف الحكومة السورية الثابت والمتمثل بتقديم الدعم لعمل قوة "الاندوف" بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها وتحديدًا مراقبة فض الاشتباك والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية.

وجدد المقداد إدانته للتصريحات التي صدرت مؤخرًا عن الإدارة الأمريكية والتي تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بالجولان أرضًا عربية سورية محتلة.

ومن جانبه، رحب لاكروا بالمساعدة والدعم الذي تقدمه الدولة السورية لقوات حفظ السلام وأكد على أهمية الحفاظ على علاقة جيدة مع حكومة البلد المضيف.

بدوره، تحدث الخياري عن أن دور قوات حفظ السلام يجب أن يكون خلق بيئة من الاستقرار والهدوء بموازاة العمل من أجل إيجاد حل عادل للنزاع.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، رئيس مكتب وفد الهدنة ازدشير الحوراني، مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات السفير ميلاد عطية، مدير إدارة الإعلام وريف الحلبي، مدير إدارة المكتب الخاص عبد الله حلاقن، عمار عوض من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات ورؤى شربجي من مكتب الوزير، ومن قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان "الاندوف" اشوار هامال وسوريج غورنغ والوفد المرافق لمسؤولي الأمم المتحدة.