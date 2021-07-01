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البرلمان الايراني:

مسؤولون اجانب سيشاركون في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب

وأكد ممثل الشعب في مجلس النواب: في حفل الافتتاح تتم مراعاة البروتوكولات الصحية بما يتناسب مع حالة تفشي وباء كورونا، وقد ناقشت لجنة كورونا البرلمانية الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.
رمز الخبر: ۵۳۶۶۵
تأريخ النشر: 30 June 2021

قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الايرانية نظام الدين موسوي ان مسؤولين اجانب سيشاركون في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب التي تقام في 5 آب/ اغسطس المقبل.

وقال نظام الدین موسوي ان مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ستقام في يوم الخميس 5 آب/ اغسطس بمشاركة مسؤولين محليين واجانب في مبنى مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: ان قائد الثورة سيصادق على حكم الرئيس المنتخب عقب مراسم اداء اليمين الدستورية.

وتابع: بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس القضاء وأعضاء مجلس صيانة الدستور، الذين يشترط الدستور حضورهم في المراسم، وجهت الدعوة لبعض المسؤولين المحليين والأجانب للمشاركة في المراسم.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى: نظرا للأهمية الدولية التي يكتسبها حفل تنصيب الرئيس المنتخب، فإن رئيس مجلس الشورى الإسلامي أعدّ طاقما مكونا من 11 لجنة تتولى إعداد ودعوة واستقبال الضيوف الأجانب والمحليين، والاعلام والأمن والحماية والشؤون الصحية.

وبحسب موسوي، عيّن رئيس مجلس النواب المهندس علي قليها رئيساً لهذه اللجنة.

وأكد ممثل الشعب في مجلس النواب: في حفل الافتتاح تتم مراعاة البروتوكولات الصحية بما يتناسب مع حالة تفشي وباء كورونا، وقد ناقشت لجنة كورونا البرلمانية الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.

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