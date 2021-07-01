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ايران.. شبكة المياه المستدامة تخدم 9 ملايين قروي

بحلول نهاية العام الجاري (ينتهي في 20 مارس 2022)، تم التخطيط لافتتاح 290 مشروعًا بتكلفة 64 ألف مليار تومان، وسيتم افتتاح هذه المشاريع في الموعد المحدد.
رمز الخبر: ۵۳۶۶۱
تأريخ النشر: 30 June 2021

اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ان شبكة المياه المستدامة والصحية ستخدم اكثر من 9 ملايين من سكان القرى حتى نهاية الشهر المقبل.

افتتح وزير الطاقة رضا اردكانيان اليوم الثلاثاء عبر الارتباط المرئي (الفيديو كونفرانس) ثلاثة مشاريع تنموية في محافظات همدان وزنجان (غرب) وكلستان (شمال) بتكلفة 432 مليار تومان.

وقال اردكانيان مع احتساب المشاريع التي افتتحت منذ بداية العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس) بلغت تكلفة 70 مشروعا في مجال الكهرباء والماء 15700 مليار تومان.

واضاف: بحلول نهاية العام الجاري (ينتهي في 20 مارس 2022)، تم التخطيط لافتتاح 290 مشروعًا بتكلفة 64 ألف مليار تومان، وسيتم افتتاح هذه المشاريع في الموعد المحدد.

وأشار وزير الطاقة إلى أنه منذ بداية تولي الحكومة الحالية تم ربط 8 ملايين و 927 ألف مواطن في 13500 قرية بشبكة مياه مستدامة وصحية، مضيفا: هدفنا خدمة أكثر من 9 ملايين شخص في المناطق القروية، ونأمل أن تتم متابعة المشاريع بجدية أكبر من أجل تحقيق أهدافنا في هذا المجال.

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