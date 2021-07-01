مسؤول صحي: طلبات عالمية للحصول على اللقاح الايراني المضاد لكورونا

لدينا الآن حوالي 8.8 مليون جرعة من لقاح كورونا، وسنعطي الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

اعلن رئيس ادارة الغذاء والدواء الايرانية محمد رضا شانه ساز، ان هناك طلبات عالمية للحصول على اللقاح الايراني المضاد لكورونا المستجد (كوفيد-19).

واضاف رئيس ادارة الغذاء والدواء في تصريح للتلفزيون الايراني: لن يكون لدينا أي صادرات للقاح المحلي حتى تكتمل حملة التطعيم العام.

واضاف: توجد في ايران جميع المنصات لإنتاج لقاحات كورونا في العالم، وفي الأشهر القليلة القادمة سيتم تلبية الاحتياجات المحلية من اللقاحات وسنكون جاهزين للتصدير.

وقال شانة ساز: اعتمادنا الأساسي على الإنتاج المحلي، لأن حجم إنتاج اللقاحات في العالم والمنافسة الموجودة في هذا المجال على الساحة الدولية أظهرت لنا أنه لا يمكننا الاعتماد على اللقاحات الأجنبية.

واضاف رئيس ادارة الغذاء والدواء: في الوقت الحالي، هناك 1.8 مليون جرعة من اللقاحات المنتجة محليًا جاهزة لتسليمها إلى وزارة الصحة، وبحلول نهاية يوليو/تموز، سيتم إنتاج ثلاثة إلى أربعة ملايين جرعة وحتى شهر سبتمبر/ايلول 10 ملايين جرعة من اللقاحات المحلية شهريًا.

واضاف: بالطبع، على الرغم من كل المشاكل، لسنا غافلين عن استيراد اللقاحات.

وتابع قائلا: لدينا الآن حوالي 8.8 مليون جرعة من لقاح كورونا، وسنعطي الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

واختتم رئيس إدارة الغذاء والدواء قائلا: سرعة التطعيم ستكون أفضل بكثير الشهر القادم.