وزير الطرق: انشطة السفن التجارية والنفطية الايرانية اتسعت في المياه الدولية

ان بحارتنا وسعوا انشطة السفن التجارية والنفطية للبلاد على مستوى المياه الدولية في كافة انحاء العالم ورغم القيود الناجمة عن الحظر وتفشي كورونا جرت التجارة البحرية للبلاد في ظروف آمنة ومطمئنة.

اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي بان البحارة الايرانيين وسعوا انشطة السفن التجارية والنفطية في المياه الدولية في كافة انحاء العالم وقال انه رغم قيود الحظر وكورونا فقد جرت التجارة البحرية للبلاد في ظروف آمنة.

وفي بيان اصدره وزير الطرق الثلاثاء لمناسبة "يوم البحّار" العالمي اشار الى جهود البحارة على مستوى العالم خلال العام ونصف العام الاخير اثر تفشي جائحة كورونا وقال: ان بحارة بلادنا منهمكون بالکفاح والتضحية في الخط الامامي لجبهتين؛ في الجبهة الاولى كسائر البحارة في العالم واجهوا تحدي فيروس كورونا للحيلولة دون توقف التجارة العالمية وفي الجبهة الثانية بمواجهة اجراءات الحظر الدنيئة المفروضة من قبل الولايات المتحدة الاميركية.

ووجه خالص الشكر والتقدير للبحارة وقباطنة السفن التجارية والنفطية للبلاد الذين ومن اجل ديمومة عجلة الحياة الاقتصادية والتجارية للبلاد وتوفير حاجات الشعب الايراني واجهوا مشاكل وتحديات غير قانونية تماما مفروضة من قبل قوى الغطرسة العالمية مثل توقيف السفن او حظر القباطنة والبحارة في المياه الدولية.

واضاف: ان بحارتنا وسعوا انشطة السفن التجارية والنفطية للبلاد على مستوى المياه الدولية في كافة انحاء العالم ورغم القيود الناجمة عن الحظر وتفشي كورونا جرت التجارة البحرية للبلاد في ظروف آمنة ومطمئنة.