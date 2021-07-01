النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۲مشاهدات
‍ پ

وزير الطرق: انشطة السفن التجارية والنفطية الايرانية اتسعت في المياه الدولية

ان بحارتنا وسعوا انشطة السفن التجارية والنفطية للبلاد على مستوى المياه الدولية في كافة انحاء العالم ورغم القيود الناجمة عن الحظر وتفشي كورونا جرت التجارة البحرية للبلاد في ظروف آمنة ومطمئنة.
رمز الخبر: ۵۳۶۵۹
تأريخ النشر: 30 June 2021

اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي بان البحارة الايرانيين وسعوا انشطة السفن التجارية والنفطية في المياه الدولية في كافة انحاء العالم وقال انه رغم قيود الحظر وكورونا فقد جرت التجارة البحرية للبلاد في ظروف آمنة.

وفي بيان اصدره وزير الطرق الثلاثاء لمناسبة "يوم البحّار" العالمي اشار الى جهود البحارة على مستوى العالم خلال العام ونصف العام الاخير اثر تفشي جائحة كورونا وقال: ان بحارة بلادنا منهمكون بالکفاح والتضحية في الخط الامامي لجبهتين؛ في الجبهة الاولى كسائر البحارة في العالم واجهوا تحدي فيروس كورونا للحيلولة دون توقف التجارة العالمية وفي الجبهة الثانية بمواجهة اجراءات الحظر الدنيئة المفروضة من قبل الولايات المتحدة الاميركية.

ووجه خالص الشكر والتقدير للبحارة وقباطنة السفن التجارية والنفطية للبلاد الذين ومن اجل ديمومة عجلة الحياة الاقتصادية والتجارية للبلاد وتوفير حاجات الشعب الايراني واجهوا مشاكل وتحديات غير قانونية تماما مفروضة من قبل قوى الغطرسة العالمية مثل توقيف السفن او حظر القباطنة والبحارة في المياه الدولية.

واضاف: ان بحارتنا وسعوا انشطة السفن التجارية والنفطية للبلاد على مستوى المياه الدولية في كافة انحاء العالم ورغم القيود الناجمة عن الحظر وتفشي كورونا جرت التجارة البحرية للبلاد في ظروف آمنة ومطمئنة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استهداف آلية للجيش السعودي بصاروخ موجّه في مربع شجع قبالة نجران
السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية
الاسرى المحررون: هناك منظومة سياسية قضائية فاسدة تغطي عملاء إسرائيل
اليمين المتطرف في إيطاليا.. وأسباب صعوده
حملة الانفاق الشعبية من إذاعة "سام" دعما لفلسطين في العاصمة صنعاء
أطفال الجوف يدينون قرار الأمم المتحدة المنحاز الى الصهاينة والامريكيين
المجلس التشريعي في غزة يحذر الاحتلال من الإستمرار بإختطاف نواب محصنين قانونيا
بينيت: سندافع عن نفسنا بنفسنا ضد أي تهديد خارجي
مندوب إيرن في مجلس الامن: سنستمر بتطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوضها
سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما
انفجار في سوق بمدينة الصدر وأنباء عن سقوط جرحى
بعد إفتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي.. الخارجية الصهيونية تتطلع لمزيد من الاتفاقات التجارية
الملك عبدالله الثاني يلتقي محمود عباس ويدعو لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم
واشنطن: الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب اتخاذها
لبنان..مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر
نائب عراقي: القصف الامريكي يحتاج الى موقف حكومي والشجب والاستنكار وحده لايكفي
الشيخ الخزعلي يلوح بحرب قادمة: لدينا الجهوزية الكاملة وسنفاجأ العدو بقدرة الرد عليه
اعتقالات في الضفة فجرًا واشتباك مسلح في جنين يصيب شابًا
النخالة : المعركة الاخيرة جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة
العميد سريع: القوة الصاروخية تستهدف معسكرين في مأرب
وزير خارجية الكيان الصهيوني يزور الامارات
المقداد يلتقي مسؤوليْن أمميْن ويشدد على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل
حماس: افتتاح سفارة للعدو الصهيوني في أبو ظبي "خطيئة قومية"
قزوين تتحول إلى قطب الصناعات اليدوية في ايران
قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في معركة مأرب وتوسّع عملياتها إلى الجوف
قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الايراني يؤكد اهمية الحرب الالكترونية
تعاون ايراني ارميني لتعزيز الإنتاج التكنولوجي المشترك
هرمزكان قطب الثروة السمكية في إيران
جونغ أون يقيل عددًا من المسؤولين البارزين في الحكومة بعد "حادث خطر" يتعلق بكورونا
الجبهة الشعبية: افتتاح السفارة الإسرائيلية بالإمارات يعكس إيغال النظام الإماراتي في مسار التطبيع