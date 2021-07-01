قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الايراني يؤكد اهمية الحرب الالكترونية

ان المنتوجات العسكرية قد تم تحديثها في هذا المجال وان البلاد تنعم في ظل الرصد الآني ودراسة الابعاد المختلفة، بالامن الكامل والظروف الهادئة لحياة الشعب الايراني.

اكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زادة اهمية الحرب الالكترونية.

وقال العميد رحيم زادة في تصريح له الثلاثاء خلال تفقده لمنطقة "الشهيد نصر اصفهاني" للدفاع الجوي في اصفهان وسط ايران: ان المنتوجات العسكرية قد تم تحديثها في هذا المجال وان البلاد تنعم في ظل الرصد الآني ودراسة الابعاد المختلفة، بالامن الكامل والظروف الهادئة لحياة الشعب الايراني.

واعتبر العميد رحيم زادة تاسيس هذا المقر عنصرا لوحدة وتضافر جهود الجيش والحرس الثوري للحفاظ على الامن المستديم في البلاد واضاف: ان التعاون بين المؤسسات المختلفة في البلاد من شانه بث الياس لدى الاعداء.

وتعد منطقة "الشهيد نصر اصفهاني" للدفاع الجوي في محافظة اصفهان احدى المناطق التسع لقوة الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وتتولى مهمة حراسة سماء المحافظات الواقعة وسط البلاد.