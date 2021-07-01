افتتاح سفارة للاحتلال في دولة الإمارات هو خيانة للقدس وخذلان لأهلها

"في الوقت الذي تسفك فيه الدماء الفلسطينية بفعل "الإرهاب اليهودي" يقدم حكام الامارات هدية مجانية للقتلة والمجرمين "الصهاينة" بفتح سفارة لهم على أرض عربية".

قال الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي اليوم الثلاثاء: "إن حفل افتتاح سفارة للاحتلال في دولة الامارات هو خيانة للقدس وخذلان لأهلها الذين تداهم قوات الاحتلال بيوتهم بهدف هدمها وتهجيرهم منها".

وأضاف سلمي: "في الوقت الذي تسفك فيه الدماء الفلسطينية بفعل "الإرهاب اليهودي" يقدم حكام الامارات هدية مجانية للقتلة والمجرمين "الصهاينة" بفتح سفارة لهم على أرض عربية".

كما شدد على إن الاحتلال لأرض فلسطين هو باطل، وبالتالي لا شرعية ولا قانونية لأي تمثيل له ، لافتاً أن ما تم افتتاحه في الامارات تحت مسمى سفارة إنما هي "وكر تجسس" وحياكة للمؤامرات والدسائس بحق بلدان وشعوب منطقتنا.

المصدر: فلسطين اليوم