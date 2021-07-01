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نائب عراقي: القصف الامريكي يحتاج الى موقف حكومي والشجب والاستنكار وحده لايكفي

ان "القصف الامريكي الذي استهدف الحشد الشعبي هو استهداف واضح وصريح للقوات الامنية العراقية لان الحشد الشعبي اليوم هو جزء لا يتجزأ من القوات الامنية العراقية وله الدور الكبير في احراز النصر على القوات الارهابية".
رمز الخبر: ۵۳۶۵۵
تأريخ النشر: 30 June 2021

أكد النائب عن تحالف عراقيون في البرلمان العراقي الدكتور حسن خلاطي، انه يجب تفعيل قرار مجلس النواب العراقي القاضي بأخراج القوات الامريكية من العراق، بعد الاستهداف الواضح والصريح للقوات الامنية العراقية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال خلاطي في حوار خاص مع مراسل "تسنيم" في بغداد، يوم الثلاثاء: ان "القصف الامريكي الذي استهدف الحشد الشعبي هو استهداف واضح وصريح للقوات الامنية العراقية لان الحشد الشعبي اليوم هو جزء لا يتجزأ من القوات الامنية العراقية وله الدور الكبير في احراز النصر على القوات الارهابية".

وأضاف، انه "الغريب في هذا الامر هو ان يحصل الاستهداف على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا وبالتحديد على الممر الذي ممكن ان يتسلل منه الارهابيين من سوريا الى العراق، بالاضافة الى انه يعتبر ايضا تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية العراقية".

وأعرب خلاطي عن استغرابه قائلا "حسب ادعاء القوات الامريكية ان وجودها في العراق هو تحديدا الغرض منه مساعدة القوات الامنية العراقية، اما ان تقوم هذه القوات باستهداف القوات الامنية العراقية وهذا الاستهداف يؤدي الى استشهاد كوكبة من ابنائنا الاعزاء هذا أمر غريب جدا ويستوجب الشجب والاستنكار بشكل شديد".

وشدد على ان "القصف الامريكي الذي استهدف ابنائنا أمس يحتاج الى موقف من الحكومة العراقية والشجب والاستنكار وحده لايكفي، خصوصا وانه سبق لمجلس النواب العراقي ان صوت على قرار واضح في شأن تواجد القوات الامريكية في العراق وهذا الموضوع وهذا القرار يجب ان يفعل".

ولفت الى ان "الجانب الامريكي يطرح عدة مبررات للابقاء على القوات الامريكية في العراق لكنها مبررات غير واقعية وغير كافية لتبرير وجود هذه القوات على الارض العراقية، وهذا الموضوع يجب ان يوضع له حل نهائي".

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