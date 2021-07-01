النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

النخالة : المعركة الاخيرة جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة

وحذر أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من أن أية عملية اغتيال ينفذها الاحتلال في الداخل أو في الخارج سنرد عليها بقصف تل أبيب.
رمز الخبر: ۵۳۶۵۴
تأريخ النشر: 30 June 2021

دعا أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إلى إعادة قراءة المشروع الصهيوني بعمق، وذلك خلال استقباله وفداً من معهد الدراسات الدولية.

وقال النخالة: إن المعركة الأخيرة جعلت العدو الصهيوني يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أي اعتداء على غزة، لأنه عاجز عن دفع الفاتورة القاسية التي ستنجم عن مهاجمة غزة.

وأكد على أننا نعمل على مشروع معاكس للمشروع الصهيوني، فمن أبرز ما أنجزته المعركة الأخيرة ضد العدو الصهيوني هو كي الوعي لدى الصهاينة، واستنهاض الوعي العربي. وإن حجم الإنجاز يجعلنا اليوم نحقق مكاسب أكثر للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن الجندي الصهيوني هو جندي يحمل كل صفات العولمة وحياته مرفهة، ولهذا فهو لم يجرؤ في هذه المعركة حتى على تجاوز خط غزة، على الرغم من حجمها الصغير وأرضها المسطحة.

وأضاف: لقد ولى الزمن الذي كان فيه شارون يعتدي على غزة متى يريد، حتى وصل غروره إلى حد قوله خلال اجتياح لبنان عام 1982: "أنا أقدر أن أصل إلى كراتشي بهذا الجيش".

وكشف النخالة أن معظم الأسلحة التي تستعملها المقاومة الفلسطينية في غزة هي صناعة محلية، وأننا نسعى دوماً إلى امتلاك أدوات القوة، ونحرض شعبنا على قتال العدو.

وبيّن أن روح الوحدة الوطنية من العوامل البارزة التي جعلتنا نحقق إنجازات مهمة في هذه المعركة، وأكد على أن القدس ستبقى لنا.

وحذر أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من أن أية عملية اغتيال ينفذها الاحتلال في الداخل أو في الخارج سنرد عليها بقصف تل أبيب.

وختم قائلاً: إن مشاريع التسوية وما يسمى برامج المرحلة قد فشلت، وإن الصراع مع العدو هو صراع وجود، فنحن نقاتلهم لتحرير أرضنا واستعادتها، وهم يدّعون أن فلسطين لهم، وأن المسجد الأقصى بني على الهيكل، ويعتبرون الضفة والقدس قلب مشروعهم الصهيوني، ويسمونها "يهودا والسامرة". لذلك لن يقدم لنا العدو أي جزء من فلسطين عبر المفاوضات، أو رغبات المجتمع الدولي الذي لا يستطيع أن يضمن للفلسطينيين أي حق من حقوقهم، لأن "إسرائيل" تتجاهله ولا تسأل عن أحد.

المصدر: فلسطين اليوم

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استهداف آلية للجيش السعودي بصاروخ موجّه في مربع شجع قبالة نجران
السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية
الاسرى المحررون: هناك منظومة سياسية قضائية فاسدة تغطي عملاء إسرائيل
اليمين المتطرف في إيطاليا.. وأسباب صعوده
حملة الانفاق الشعبية من إذاعة "سام" دعما لفلسطين في العاصمة صنعاء
أطفال الجوف يدينون قرار الأمم المتحدة المنحاز الى الصهاينة والامريكيين
المجلس التشريعي في غزة يحذر الاحتلال من الإستمرار بإختطاف نواب محصنين قانونيا
بينيت: سندافع عن نفسنا بنفسنا ضد أي تهديد خارجي
مندوب إيرن في مجلس الامن: سنستمر بتطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوضها
سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما
انفجار في سوق بمدينة الصدر وأنباء عن سقوط جرحى
بعد إفتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي.. الخارجية الصهيونية تتطلع لمزيد من الاتفاقات التجارية
الملك عبدالله الثاني يلتقي محمود عباس ويدعو لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم
واشنطن: الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب اتخاذها
لبنان..مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر
نائب عراقي: القصف الامريكي يحتاج الى موقف حكومي والشجب والاستنكار وحده لايكفي
الشيخ الخزعلي يلوح بحرب قادمة: لدينا الجهوزية الكاملة وسنفاجأ العدو بقدرة الرد عليه
اعتقالات في الضفة فجرًا واشتباك مسلح في جنين يصيب شابًا
النخالة : المعركة الاخيرة جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة
العميد سريع: القوة الصاروخية تستهدف معسكرين في مأرب
وزير خارجية الكيان الصهيوني يزور الامارات
المقداد يلتقي مسؤوليْن أمميْن ويشدد على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل
حماس: افتتاح سفارة للعدو الصهيوني في أبو ظبي "خطيئة قومية"
قزوين تتحول إلى قطب الصناعات اليدوية في ايران
قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في معركة مأرب وتوسّع عملياتها إلى الجوف
قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الايراني يؤكد اهمية الحرب الالكترونية
تعاون ايراني ارميني لتعزيز الإنتاج التكنولوجي المشترك
هرمزكان قطب الثروة السمكية في إيران
جونغ أون يقيل عددًا من المسؤولين البارزين في الحكومة بعد "حادث خطر" يتعلق بكورونا
الجبهة الشعبية: افتتاح السفارة الإسرائيلية بالإمارات يعكس إيغال النظام الإماراتي في مسار التطبيع