العميد سريع: القوة الصاروخية تستهدف معسكرين في مأرب

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن جميع عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، عن عملية للقوة الصاروخية استهدفت معسكرين اثنين بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاء.

وقال العميد سريع في تغريدة له، " تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء بصاروخين بالستيين نوع بدر1 وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد أن عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة.

ولفت العميد سريع إلى أن ما يروج له إعلام العدوان من استهداف لمواقع مدنية إنما هو زيف ولا أساس له من الصحة، موضحاً بقوله: "ضرباتنا الصاروخية والمسيرة تستهدف مواقع عسكرية واضحة ومعروفة".

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن جميع عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: المسيرة