إيران وكوبا تؤكدان على ضرورة توسيع العلاقات البرلمانية

وأدان الاجتماع العقوبات الامريكية ضد الشعبين الايراني والكوبي و 240 حظرا غير إنساني وغير عادل فرضته امريكا على هافانا.

أكد ممثلو ايران وكوبا خلال اجتماع افتراضي على العلاقات الجيدة وتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وهافانا.

وأكد الوفد الإيراني الكوبي أمس على العلاقات الطيبة بين البلدين وتطور العلاقات الثنائية على الساحة الدولية، بما في ذلك مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية وتعزيز العلاقات التجارية لمكافحة فيروس كورونا والنهوض بإنتاج اللقاحات، وما إلى ذلك.

وترأس الوفد الإيراني أبو الفضل عمويي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الكوبية، وممثلو مجموعة الصداقة البرلمانية في كوبا المكونة من "بيدرو فيكتور سيمون"، رئيس المجموعة، وخورخي هيرنانديز العضو الاخر في هذه المجموعة.

كما شدد ممثلو مجموعة الصداقة الإيرانية الكوبية على الحاجة إلى مواصلة توسيع العلاقات البرلمانية.

وأدان الاجتماع العقوبات الامريكية ضد الشعبين الايراني والكوبي و 240 حظرا غير إنساني وغير عادل فرضته امريكا على هافانا.

في أعقاب التعاون المشترك بين طهران وهافانا في مجال مكافحة الامراض المسرية، بدأ في 26 ابريل في مدينة اصفهان التجربة، السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح كورونا ، وهو منتج مشترك بين معهد فينلاي الكوبي ومعهد باستور الإيراني بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي.