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تعاون ايراني ارميني لتعزيز الإنتاج التكنولوجي المشترك

وتابع، ان هذا الانجاز يصب في الجهود الهادفة الى تصدير منتجات وخدمات الشركات المعرفية الايرانية الى السوق الاوراسية ايضا.
رمز الخبر: ۵۳۶۴۹
تأريخ النشر: 30 June 2021

اكدت معاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، ان التعاون الايراني الارميني بهدف تعزيز الانتاج التكنولوجي المشترك سيشهد نموا في ضوء الزيارة الثانية لوفد ممثلي الشركات المعرفية الايرانية الى يريفان.

جاء ذلك في بيان صادر عن معاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئيس الجمهورية، الذي نوه بالزيارة الاخيرة لوفد يضم ممثلين عن 50 شركة معرفية ايرانية الى ارمينيا؛ مبينا ان هذه الزيارة تهدف الى العثور على مزيد من الاسواق العالمية للمنتجات التقنية المحلية.

واضاف البيان، ان اعضاء الوفد الايراني سيجرون مباحثات مع نظرائهم في ارمينيا، بحثا عن آليات تيسير ظروف العمل المشترك بين البلدين.

وتابع، ان هذا الانجاز يصب في الجهود الهادفة الى تصدير منتجات وخدمات الشركات المعرفية الايرانية الى السوق الاوراسية ايضا.

علما ان جدول الزيارة الثانية لوفد الشركات المعرفية الايرانية، يتضمن اجتماعات بين اعضاء الوفد مع ممثلين عن 120 شركة ارمينية ناشطة في شتى المجالات التقنية، ومباحثات بين 15 شركة ايرانية و40 شركة ارمينية تنشط في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات، الى جانب زيارة المراكز والبنى التحتية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات في هذا البلد.

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