ويقوم اقتصاد هذه المحافظة على الزراعة وصيد الأسماك والتجارة والصناعة، و«كيش» و«قشم» من الموانئ المهمة في المحافظة و يلعبان دوراً كبيراً في التجارة فيها.

تعد محافظة هرمزكان قطب الثروة السمكية في إيران لامتلاکها 4500 سفينة الصيد وأكثر من 32 الف صياد الی جانب الصيد السنوي الذي يبلغ حجمه أكثر من 313 الف طن.

وتقع محافظة هرمزكان جنوب ايران و هي مطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان ويقع فيها مضيق «هرمز» الذي من أهم الممرات المائية الحساسة والاستراتيجية في العالم .

ويقوم اقتصاد هذه المحافظة على الزراعة وصيد الأسماك والتجارة والصناعة، و«كيش» و«قشم» من الموانئ المهمة في المحافظة و يلعبان دوراً كبيراً في التجارة فيها.

وتمتلك هرمزکان اليوم 11 ميناء وخمسة مطارات داخلية، وثلاثة مطارات دولية.

ويعتبر القطاع الزراعي في المحافظة من القطاعات النشطة، ويحتل الترتيب الأول في إيران في إنتاج الليمون ثم التمر كما تستحوذ المحافظة على 30% من اجمالي إنتاج الأسماك في البلاد.

وتعد مدينة جاسك في هرمزکان من أهم مراكز إنتاج واستخراج "التونة" في جنوب البلاد لقربها من بحر عمان والمحيط الهندي الی جانب صيد أكثر من 55 الف طن من انواع المنتجات المائية فی المدینة.

وتلعب الموارد المائية الموجودة في الأراضي الزراعية في هرمزکان دورا هاما في توفیر فرص عمل للمزارعين. وتم إنتاج الف و 150 طنًا من الأسماك المستزرعة باستخدام مياه الآبار في القطاع الزراعي الی جانب میاه السدود في المحافظة من عام 2019 إلى 2020 .

وتقع جزيرة قشم الايرانية قرب مضيق هرمز وتعد الاكبر في الخليج الفارسي وتبلغ مساحتها 1491 كيلومترا مربعا. و تتمتع بقدرات فريدة في مجال تربية الأحياء المائية لاسيما الثروة السمكية، وتم اتخاذ إجراءات مهمة للغاية لاستكمال حلقات سلسلة الاستزراع المائي ، وخاصة تربية الأسماك والروبيان والطحالب في هذه الجزيرة مما تجعل هذه القدرات مرشحة للعب دورا فاعلا في تحقيق التنمية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للاستزراع السمكي في الأقفاص بجزيرة قشم 86 ألف طن سنويًا.