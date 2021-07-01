وزير خارجية الكيان الصهيوني يزور الامارات

ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال الزيارة التي تستغرق يومين.

توجه وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد إلى الإمارات، صباح اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير الاحتلال لدولة الإمارات منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاحتلال: ”ينطلق وزير الخارجية يائير لابيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة من نوعها“.

وأوضح البيان أن "الوفد الإحتلال سيحط ظهرا في أبوظبي".

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة واصفا الزيارة بأنها ”تاريخية“.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال الزيارة التي تستغرق يومين.