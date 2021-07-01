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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي الملف اليمني

بحث الخارجية السعودية إن فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الملف اليمني وتعزيز التنسيق بين البلدين لوقف ما وصفه " تمويل " إيران الحركة " أنصار الله " اليمنية . "
رمز الخبر: ۵۳۶۴۲
تأريخ النشر: 30 June 2021

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية فقد "التقى فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة دور ايران في المنطقة، ووقف ما وصفه تمويل إيران لحركة انصار الله في اليمن .

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة"

المصدر:فارس 

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