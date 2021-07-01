الشيخ الخزعلي يلوح بحرب قادمة: لدينا الجهوزية الكاملة وسنفاجأ العدو بقدرة الرد عليه

هدد امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، برد لا يمكن توقعه لا بالمكان ولا بنوعية السلاح، ملوحا بحرب قادمة ضد القوات الاجنبية في العراق، مضيفا "إذا استمرت امريكا في إراقة الدماء العراقية فنحن على قدرة باستمرار الرد على الرد."

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة متلفزة له مساء يوم الثلاثاء، ان "القوات الاميركية شنت اعتداء ارهابيا ضد قوات الحشد الشعبي المرابطة على الحدود.

واعلن ان "ردنا سيكون بشكل لا يمكن أن يتوقعه العدو لا بالمكان ولا بنوعية السلاح، العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".

واردف الشيخ الخزعلي "لدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة والولايات المتحدة هي التي تسببت بقتل الملايين من الشعب العراقي و ردة الفعل الطبيعية لأي شعب حر أن يتصدى أبناؤه لإجبار القوات المحتلة على الخروج من أراضيه".

واوضح ان "ثورة العشرين كانت اهم ثورة في تاريخ العراق الحديث، وهي من أسست الدولة العراقية الحديثة لأنها تسببت بأنهاء الاحتلال البريطاني".

وأضاف ان "أهم ركنين في ثورة العشرين هما المرجعية الدينية بفتواها الخالدة وعشائر الفرات الاوسط العربية الاصيلة، ومن ثم من التحق بهم من العشائر الجنوب"، مؤكدا انها "تحمل عددا من النقاط المشابه لما حصل في تأريخ العراق المتأخر".

وقال امين عام عصائب اهل الحق ان "ثورة العشرين شملت كل مكونات العراق وهي مشابهة لثورة مواجهة داعش الارهابية".

وبين ان ان بريطانيا تعتبر نفسها هي الراعية للعراق والمسؤولة عن الدولة الى الان. وقال ان "بريطانيا التي كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، تعيش حالة من العنجهية وخصوصا على الجانب العسكري".

واكد ان بريطانيا هي المسؤولة الاولى عن طبخ القرار واميركا تشارك في تنفيذه. واعلن ان "عنجهية بريطانيا في ذلك الوقت تتشابه مع عنجهية الجيش الاميركي في الوقت الحاضر، والعنجهية البريطانية في ثورة العشرين اسفرت عن قصف مسجد الكوفة".

واردف الشيخ الخزعلي، ان "السياسة البريطانية تميزت بالمكر والدهاء من خلال نشر التفرقة والطائفية في البلدان التي احتلوها، وعملت في ذلك الوقت على استقطاع الشعوب وتقسيم المكونات. وهي من اوجدت ازمة كشمير وهي قائمة حتى الان بين باكستان والهند".

وتابع، ان "بريطانيا دعمت المكونات الصغيرة على حساب الكبيرة وفق سياسة فرق تسد، وسياسة لندن نتج عنها تهميش الاغلبية وتسليط الاقلية عليها". وقال ان "بريطانيا هي صاحبة مشروع “الشريف السني” الملك فيصل والذي جيء به من الحجاز ليحكم العراق."

واشار الى ان "بريطانيا نشرت الطائفية والدكتاتورية بين الشعوب وصادرت الديمقراطية وهي التي أسست حكم الديكتاتورية في الوقت الحديث وهمشت خلال ثورة العشرين الاغلبية الشيعية في العراق عن الحكم".

واستطرد الامين العام لعصائب اهل الحق ان بريطانيا بالخفاء هي المسؤولة عن الشغب الذي حدث في التظاهرات.

ولفت الى ان بريطانيا كانت المسؤولة عن حزب البعث السوري ليتسلط على العراق في ذلك الوقت، مشيرا الى ان "بريطانيا هي المسؤولة الاولى عن حزب البعث والتواصل معه ما بعد 2003، كما تسعى بريطانيا لاعادة كبار ضباط حزب البعث الى الساحة السياسية وفق مشروع "الوحدة الوطنية".

واعتبر ان الدور الاعلامي للسفير البريطاني الذي انتهت اعماله كان دورا مضرا. وقال ان بريطانيا انهت دور سفيرها في العراق لأنه تكلم اكثر من اللازم وكشف ما لا يجوز كشفه.

واكد الشيخ الخزعلي ان السفارات الغربية اخذت تتمادى في الشأن العراقي الداخلي بشكل سلبي مثل السفارة الهولندية.

واكمل كلمته قائلا: ثورة العشرين تعرضت للتحريف من قبل نظام البعث والذي اختزلها بشخصية ورقعة جغرافية واحدة فقط. وقال: هناك من اتهمنا بالطائفية عند حديثنا عن ثورة العشرين.

واعلن ان ثورة العشرين ثورة مهمة وعظيمة وينبغي ان تكون بشكلها الحقيقي الناصع ليستفاد منها الاجيال. وقال: أكدنا على الدور المهم الذي قامت به العشائر العراقية بمختلف أطيافها بثورة العشرين. وان البعض حاول توجيه كلامنا وكأننا أردنا الاساءة لعشيرة ما بل نحن نحترم كل العشائر العراقية.

وفي سياق اخر، شدد الشيخ الخزعلي على ان "الحشد الشعبي سيبقى بإرادة الله موجودا ويفشل جميع المؤامرات الرامية لحله." وقال ان "الحشد الشعبي سيبقى حتى ظهور الإمام المهدي (ع) بنشر العدل في كل أنحاء العالم."

وبين ان الحشد الشعبي يمثل أمل جميع المظلومين من أبناء الشعب العراقي. وقال: لن نسمح أبدا ولن يسمح أي عراقي بتهديد وجود الحشد الشعبي.

واستطرد الشيخ الخزعلي قائلا: كلنا يعلم بأن التفريط بوجود الحشد الشعبي يعني التفريط بوجودنا وحياتنا وأعراضنا.

واوضح ان استعراض الحشد الشعبي وما أرسله من رسائل أزعجت الولايات المتحدة الاميركية. واضاف: الاستعراض التأريخي المهيب للحشد الشعبي الذي كان مفخرة لكل العراقيين الشرفاء، هو استعراض مهم وتضمن أكثر من رسالة أولها للعراقيين بأنه باق للدفاع عنهم.

وكشف ان الرسالة الثانية هي "على أعداء العراق التفكير مرارا قبل المغامرة بالاعتداء على أرضه وتهديد وشعبه." وقال ان "رسالة الاستعراض الثالثة أن أبناء الحشد هم أبناء العراق ومؤسسته رسمية وجزء من الدولة."

واعتبر ان الحضور المميز لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزراء والقادة الامنيين بالاستعراض كان "رسالة طيبة للحشد ومقاتليه".

وبين ان جمهور الحشد يمثل امتدادا من ربيعة نينوى لفاو البصرة ويمثل كل مكونات العراق عدا كردستان. وقال ان الحضور الجماهيري الكبير باستعراض الحشد أدخل الفرح على الطيبين من الشعب.

ولفت الشيخ الخزعلي الى ان "التفاعل الجماهيري للحشد الشعبي كان كبيرا جدا وواضحا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي." وقال ان العراقيين أثبتوا بتفاعلهم المنقطع النظير بأنهم أهل وفاء وفداء.

وكشف انه "لا نستبعد التوقيت بين الاعتداء الأميركي الآثم على مواقع الحشد وبين استعراض الحشد". وتساءل قائلا: ما علاقة تواجد أبناء الحشد على الحدود لحمايتها وبين الهجمات على القوات الاميركية؟

واعتبر الشيخ الخزعلي ان "أميركا دائما تختار المناطق الحدودية بالقصف لأنها عاجزة استخباراتيا ومعلوماتيا." وقال: قصف مواقع الحشد الشعبي على الحدود دليل ضعف الإدارة الاميركية وقواتها.

واردف ان الإدارة الاميركية ادعت انها قصفت مواقع الحشد على الحدود بسبب الهجمات على قواتها، لافتا الى ان ادعاء أميركا بقصف الحشد الشعبي ليس سببا حقيقيا بل ان قصفها لمواقع الحشد لأنها كانت بحاجة لرد يحفظ هيبتها المعنوية وماء وجهها.

وبين الشيخ الخزعلي ان الاعتداء الأخير الذي حصل ليس غريبا عن الولايات المتحدة الأمريكية وعنجهيتها مطلقا. وقال: امريكا تصر على تواجد قواتها العسكرية على أراضي دولة اخرى رغما عن ارادة ابناء شعبها.

وتابع: قصف قوات عراقية داخل الأراضي العراقية من قبل قوات أجنبية أليس انتهاكا للسيادة؟ ألا يستحق الاستنكار الشباب العراقي الذي يدافع عن الحدود؟

واضاف الامين العام لعصائب اهل الحق: الحشد الشعبي اعلن بشكل واضح بأنه غير مسؤول عن الهجمات على القوات الأميركية.

ووجه الشيخ الخزعلي كلمته للادارة الامريكية قائلا: نتحدى أميركا على معرفة الأماكن الحقيقية لمخازن اسلحة فصائل المقاومة.

واستطرد قائلا: ان الذي يقاتل داعش هم الشباب الذين يرابطون على الحدود. وان القوات الأمريكية تقتل من يقاتل ويتصدى لداعش.

واعلن ان القوات الأمريكية ليس هدفها مقاتلة داعش. فالاستخبارات الأمريكية هي من أوجدت داعش والجيش الامريكي هو الذي قدم المساعدات لداعش.

وكشف امين عام العصائب ان خطر داعش العسكري الذي تدعي امريكا بقاءها في العراق من أجله قد زال.

واضاف: اغلب العراقيين يعتقدون أن القوات الامريكية لاتزال تخدم خلايا داعش الارهابي غرب العراق. وقال: لا يعلم أحد في الدولة العراقية ماذا يجري في وادي حوران ووادي القذف.

واوضح ان خلايا داعش الموجودة لا تحتاج الى جيش أمريكي يساعد الجيش العراقي، بل تحتاج إلى معالجة أمنية خاصة.

واعتبر امين عام العصائب ان "حقيقة وجود آلاف المقاتلين الأجانب هو في الحقيقة لحماية إسرائيل".

واعلن ان "الولايات المتحدة هي التي تسببت بقتل الملايين من الشعب العراقي." وقال: العدو الامريكي اثبت انه لا يراعي أي حرمة لدماء أبناء الشعب. والعدو الامريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل المعركة إلى هذا المستوى.

وبين الشيخ الخزعلي ان "ردة الفعل الطبيعية لأي شعب حر أن يتصدى أبناؤه لإجبار القوات المحتلة على الخروج من أراضيه."

وتابع: أبناء المقاومة الإسلامية يقومون بواجبهم على أكمل وجه ولن يتوقفوا حتى وان كانت الضريبة أرواحهم.

واردف: لسنا طلاب دم وأمراء حرب وعمليات المقاومة حريصة بقدر إمكانها على عدم إراقة دماء. وقال: عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا الغالية إلا دماء جنوده المحتلين.

واضاف الشيخ الخزعلي: كان التكتيك في المرحلة الماضية هو استنزاف قدرات العدو العسكرية لإجباره على الانسحاب.