ورشة حول اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار بتنظيم من لجنة الاسرى والمركز الفلسطيني

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة على أهمية الدور القانوني والحقوقي في دعم وإسناد قضايا وشؤون الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ومن بينهم الأسرى والمحررين في صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقالهم وتجديد أحكامهم السابقة تعسفيا.

وكالة تبناك الإخبارية_ افاد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني في ورشة العمل القانونية التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية والمركز الفلسطيني في مقره في مدينة غزة، بحضور ومشاركة أسرى محررين وأهالي أسر وممثلي المؤسسات الحقوقية والعاملة في شؤون الأسرى وعدد من الصحفيين ووسائل الاعلام، أن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يعمل على رصد كافة الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين وتوثيقها بما يضمن الوصول إلى طاولة الجنايات الدولية وفضح الجرائم الاسرائيلية.

وأضاف الصوراني ان "الشعب الفلسطيني يمتلك من الكفاءات والخبرات القانونية والحقوقية يضمن النجاح في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وانتصار قضية الأسرى في المحافل الدولية.

وتحدث الأسير المحرر جبر وشاح عن مجموعة من القوانين العنصرية الاسرائيلية التي تستهدف الأسرى والمحررين الفلسطينيين وعن البعد الانساني والأخلاقي لقضية الأسرى داعيا لتوحيد كل الجهود من اجل تسويق الرواية الفلسطينية ومواجهة الماكيتة العنصرية الاسرائيلية.

وتخللت ورشة العمل مجموعة من المداخلات لأسرى محررين وممثلي المؤسسات وأعضاء لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية وابرزها الدعوة لإبراز قضية الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقالهم وعددهم 49 أسيرا وتجديد الأحكام السابقة لهم.

هذا وادار فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية بمقر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان القيادي أبو خميس دبابش منسق لجنة الأسرى والذي أشار إلى أن الورشة تأتي في سلسلة فعاليات حملة ( الحرية حق ) التي أطلقتها لجنة الأسرى والحركة الأسيرة مثمنا دور المقاومة الفلسطينية في التمترس خلف مطالبها العادلة في حرية الأسرى والأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار ..