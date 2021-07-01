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فعاليات الارباك الليلي مستمرة بالضفة وإضرام نيران بمحيط البؤرة الاستيطانية في بيتا

يواصل أهالي بلدة بيتا الفلسطينية منذ أسابيع، فعاليات الإرباك الليلي للمستوطنين على جبل صبيح جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
رمز الخبر: ۵۳۶۳۵
تأريخ النشر: 29 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ شهدت بلدتا بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة فعاليات للإرباك الليلي للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأضرم الشبان النار في المئات من إطارات الكاوتشوك في محيط البؤرة الاستيطانية، وسط إطلاق الهتافات والتكبيرات.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح. وكانت وحدة الإرباك الليلي في بيتا قد دعت للمشاركة بأكبر تجمهر رافض للبؤرة الاستيطانية. ولبى عشرات الشبان دعوات أطلقها ناشطو المقاومة الشعبية لإطلاق فعاليات إرباك ليلي ضد البؤرة الاستيطانية.

وأحدثت فعاليات “الإرباك الليلي” التي تبنّاها الفلسطينيون في بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، تطورا هاما في عمل المقاومة الشعبية الفلسطينية، ضد الاستيطان الإسرائيلي، الذي التهم مؤخرا بعض أراضي البلدة.

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