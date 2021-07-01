مدبولي: نتعهد بمواصلة الجهد لدفع عجلة التنمية لتأمين مستقبل الأجيال القادمة

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الثلاثاء، لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وكالة تبناك الإخبارية_ فى بداية الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

وجدد رئيس الوزراء العهد بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ سعياً لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، بما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وتطرق مدبولي إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق، مشيراً إلى أن مصر تعمل على بناء مرحلة جديدة من التعاون سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري العراقي الأردني، والانطلاق نحو آفاق واسعة من الشراكة الإستراتيجية الممتدة تهدف بالأساس لتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الإستراتيجي.