الاستعدادات النهائية لاستضافة قمة مجموعة العشرين لوزراء الخارجية في مدينة ماتيرا

تجري الاستعدادات النهائية، اليوم الثلاثاء، في مدينة ماتيرا بجنوب إيطاليا لاستضافة قمة مجموعة العشرين لوزراء الخارجية.

وكالة تبناك الإخبارية_ من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نظراءه أمام قصر لانفرانشي المطل على الأحياء القديمة في ماتيرا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأكثر نفوذًا في العالم سبل مواجهة الطوارئ الصحية لكورونا وكيفية تسريع تعافي الاقتصاد العالمي، كما أدرجت أزمة المناخ والتجارة الدولية والأمن الغذائي على جدول الأعمال.

ويشار إلى أن مجموعة العشرين تضم الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه المباحثات قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في روما بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.